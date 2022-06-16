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Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

16.06.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta N.D. ile yengesi N.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D. yengesi N.D'yi silahla yaraladı ve silahın kabzasıyla kafasına vurdu.

Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. amcasını bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından N.D. ve yengesi N.D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yenge N.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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