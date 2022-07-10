Zonguldak'ta su kanalına düşen köpek yavruları tedaviye alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde su kanalına düşen iki köpek yavrusu, çevredekiler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Göbü köyünde yol kenarındaki su kanalından ses geldiğini duyanlar, iki köpek yavrusunun boğulmak üzere olduğunu fark etti.

Su kanalında ilerlemeye çalışan Ömer Güngör, köpekleri bulunduğu yerden çıkardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen özel veteriner kliniği ekipleri, köpeklere ilk müdahaleyi yaptı.

Klinikte tedavi altına alınan köpeklerin masrafları hayvansever tarafından karşılandı.

Veteriner Hekim Önder Alkan, gazetecilere, köpeklerin tedaviye alındığını belirterek "Bir tanesi şu an yoğun bakımda, durumu sıkıntılı. Birisi hayati tehlikeyi atlattı, bizde beslenmesi yapılıyor. Şu an durumlarını stabil hale getirip düzeltip yine yerlerine bırakmak hedefimiz." dedi.