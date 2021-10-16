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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

16.10.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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