Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı