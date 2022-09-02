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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

02.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 tabanca, 4 fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi ele geçirilen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

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Zonguldak uyuşturucu operasyon

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