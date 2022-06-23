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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

23.06.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, üniversite bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

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