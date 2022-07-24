Zonguldak'ta Yirmi7, Melek Mosso ve Haluk Levent konser verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Yirmi7, Melek Mosso ve Haluk Levent konser verdi.

Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

Konser nedeniyle ilçe merkezi trafik akışına kapatıldı, alternatif yollardan ulaşım sağlandı.

- Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü sahiplerini buldu

Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB konsey üyeleri doktor Aydın Şirin ve Onur Nadir Karahancı'ya verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, pandemi döneminde, Türk tabipleri, hemşireler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, hasta bakıcılar, hastanede temizlik yapan sağlık çalışanlarının bu ülkenin büyük bir salgının önlemek için kendi hayatlarını feda ettiklerini söyledi.

Böylesine saygı değer bir gruba saygılarının azalmadığını belirten Posbıyık, "Saygımız, sevgimiz, hürmetimiz, azalmadan devam edecektir. Bize en çok üzen şiddet olaylarının olmasıdır. Bu ülkeye bu yakışmıyor gerçekten. İşte bugün hasta bakıcısından hemşiresine, ambulans şoföründen hasta bakıcısına, tabiplere, profesörlere, pandemi döneminde hayatlarını kaybeden aziz doktorlarımıza, profesörlerimize, hemşirelerimize saygıyla anarak onların manevi huzurunda kendilerine olan bağlılığımızı ifade etmek için Türkiye'nin Nobel'i olarak kabul edilen Sevgi, Barış ve Dostluk festival ödülünü bu birliğin en tepesi olan anayasal bir kuruluş olan Türk Tabipleri Birliğine hediye etmekten büyük onur duyuyorum." dedi.

Fincancı da festivalin onur konuğu olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti:

"200 bin meslektaşımız, 2 milyon sağlık emekçisi, bu ülkede özveri ile çalışan tüm sağlık çalışan emekçileri ve son olarak yitirdiğimiz Ekrem Karakaya isimli meslektaşımız ve bugüne kadar şiddete ne yazık ki uğrayarak zarar gören tüm sağlık emekçileri adına onların onurlandırılması hepimizin onurlandırılmasıdır. Biz birlikte evet dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Önce severek şiddeti önleyebiliriz. Düşmanlık, nefret yayarak değil ama yan yana durarak dayanışmayla. Unutmayın biz bir meslek örgütü olarak mücadele verirken susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere de gitmiyoruz, sizlerle beraberiz"