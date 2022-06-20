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Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti

20.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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