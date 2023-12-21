Zorbay Küçük her şeyi raporunda bir bir yazdı, Fred'in neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Fenerbahçe bambaşka bir yöntemle Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor

Ligin 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4-3'lük galibiyet ile ayrılırken 18. hafta mücadelesinde oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-Lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırsa da karşılaşmanın uzatma dakikalarında savunmanın bel kemiği Fred'in kırmızı kart görmesi derbi öncesi taraftarları oldukça üzdü. Hakem Zorbay Küçük'ün bu kararı tepkilere neden olurken, Küçük'ün maç sonu raporu da ortaya çıktı.

