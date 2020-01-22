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  4. Galericiler ’Güvenli satış’ sisteminden memnun

Galericiler ’Güvenli satış’ sisteminden memnun

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

1 Şubat itibariyle araç alım ve satışlarında yürürlüğe girecek olan güvenli satış sistemini değerlendiren galerici Ahmet Yurtlu, “Sistem satışlarımızı olumlu yönde etkileyecek” dedi.Taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği’nin yetkilendirilmesine yönelik protokol anlaşmasını imzaladı.

Galericiler ’Güvenli satış’ sisteminden memnun

1 Şubat itibariyle araç alım ve satışlarında yürürlüğe girecek olan güvenli satış sistemini değerlendiren galerici Ahmet Yurtlu, “Sistem satışlarımızı olumlu yönde etkileyecek” dedi.
Taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği’nin yetkilendirilmesine yönelik protokol anlaşmasını imzaladı. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek olan sistem, galericileri de umutlandırdı. Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, sistemin yürürlüğe girmesinin ardından satışlarının olumlu yönde artacağını söyleyerek, “Araç alım ve satımı ile ilgili şuana kadar ciddi sıkıntılar oluyordu. İnsanlar paralarını veriyorlardı ancak satışları sıkıntıya giriyordu. Arabanın üzerinde herhangi bir rehin ve haciz gündeme çıktığı zaman bankadan parayı gönderdiği halde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bu konuda ciddi bir önlem geldi. Hakikaten çokta doğru bir çözüm. Bu konu sahada bizim gündeme getirdiğimiz konulardan birisiydi. Noter huzurunda para ödemeyle satışın eş zamanlı olması bu konuda vatandaşın lehine sonuç doğurdu. Bu konuya bir çözüm getirdikleri için yetkililere teşekkür ediyoruz. Daha öncesinde ciddi sahtecilik ve dolandırıcılık olayları yaşanıyordu. Artık para güvenli bir şekilde elektronik ortamda bloke edilecek ve noter reel satış yapılana kadar para noterin güvencesinde kalacak. Bu da bir ücret karşılığında olacak. İsteyen yine eski sistem yapabilecek ama vatandaş bunu talep ederse 20 TL karşılığında kendisini garantiye alacak” ifadelerini kullandı.
Sistemin vatandaşların lehine olduğunu kaydeden Yurtlu, “Otomotiv ciddi bir yekun tutan bir emtiadır. Sahtekarların çoğu işlerini araba üzerinden yapıyordu. Bu gündeme gelince vatandaş rahat bir nefes aldı. Yapılan sistemde doğru ve etkili oldu. 1 Şubat itibariyle bu uygulama yürürlüğe girecek. Vatandaşın lehine faydalı bir sonuç doğuracağına inanıyoruz. Galericilerin geçmişinde olan sıkıntılı pozisyonlarından dolayı vatandaşımız galericilerden de imtina ediyordu. Bu şekilde artık kim olursa olsun rahatlıkla satışını alabilecek. Bu da bizim için avantaj bir durum olacak. Satışlarımızı da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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