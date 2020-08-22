Galericiler ikinci el araç satışındaki yeni düzenlemeden memnun

CEM ŞAN - Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç satışıyla ilgili düzenlemenin esnafa nefes aldıracağını, vatandaşlara da güvenilir alışveriş imkanı sunacağını söyledi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Düzenlemenin 7-8 yıldır gündemde olduğunu belirten Yanık, esnafın hakkını korumak için böyle bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yanık, belge alma zorunluluğuna ilişkin, "31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de oto alım satımı yapan, vergi levhası olan tüm galerici esnafının mesleki yeterlilik belgesi ile yetki belgesinin olması gerekiyor. 31 Ağustos'a az bir zaman kaldı. Bu belgeleri almayan esnafın en kısa sürede eksiklerini tamamlayıp belgelerini almaları gerekiyor." dedi.

Bu konuda yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Yanık, mesleki yeterlilik belgesinin odalardan, yetki belgesinin ise belediyelerden alındığını dile getirdi.