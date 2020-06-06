Galericiler taşıt kredilerinin düşmesinden memnun

Taşıt kredisi faizlerinin 0.82’ye düşürülmesi, galericileri memnun etti. Galerici Ahmet Yurtlu, “Sektörümüze can suyu olacak” dedi.

İkinci el taşıt piyasasını değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, “3 kamu bankasının 7 yaşa kadar 0.82 faiz oranıyla vade ve 6 ay geri ödemesiz planlanan bu faiz indirimi sektör olarak bizi çok ciddi derecede rahatlattı. Vatandaşlarımız korona virüsten dolayı biraz daha harcamalarını düzenli yapmaya çalışıyorlardı ama bu kredinin faiz oranının düşmesi ciddi derecede piyasaya can suyu oldu. Bu bizim içinde piyasayı hareketlendiren bir durum. 0 kilometreli araçlarda da yerli üretim şartıyla 0.49 faiz oranı gündeme geldi. Bu da hükümetin piyasayı canlandırmak için yaptığı ciddi bir çalışma oldu. Laf olsun diye çıkmış bir proje olmadı. Korona virüs otomotiv sektörünü ciddi derecede etkiledi. En çok etkilenen sektörlerden biri olduğu için üretim durunca arz talep de ciddi derecede değişti. Şimdi talep artınca daha önce satılan araçların talepleri bile gecikti. Bundan dolayı piyasaya 0 araç girmeyince ikinci el değerleri ciddi derecede arttı. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen fiyatlar en az yüzde 10 artış gösterdi. Faiz oranlarının düşürülmesi de bunu ters yönde etkiledi. Bizim için sektörde faiz oranları ne kadar düşürülürse piyasa o kadar hareketlenecek. Çünkü insanlar alım gücünü güçlendirecek ve işleri kolaylaşacak bir durum olacak” ifadelerini kullandı.