Gamze Özçelik Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerinin yanında! "Yine yollarda olacağız"

Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nde yaptığı çalışmalarla bilinen eski oyuncu Gamze Özçelik (39), dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özçelik, geçen yıl Ramazan ayında gittiği ülkelerde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"YİNE YOLLARDA OLACAĞIZ"

Ülke ülke gezerek yardıma muhtaç kişilere destek olan Gamze Özçelik, o kareleri, "Bu Ramazanda da kimse sahura yalnız uyanmasın, iftarını yoklukla yapmasın diye ekipçe yollarda olacağız." ifadeleriyle yayınladı.

