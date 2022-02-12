Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı. Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.

Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz