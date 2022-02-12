YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

12.02.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ganos Dağı eteklerindeki sis havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'ın bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle Yeniköy ve Uçmakdere Mahalleleri sis bulutunun içinde kaldı. Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara sunan sis bulutu, dron ile görüntülendi.

Sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel şölen yaşattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladıTekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı
İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan kadınların adalet çağrısıİzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan kadınların adalet çağrısı
İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 12 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:29
İkindi
16:19
Akşam
18:47
Yatsı
20:07
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.