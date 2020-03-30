GAOSB’den gönül seferberliğine 10 bin koli

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan, “Gönül Seferberliği” isimli kampanyaya 10 bin kolilik yardım paketi ile destek verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül öncülüğünde, “Kalbe Dokun, Gönül Kazan” sloganı ile başlatılan kampanyaya destek artarak devam ediyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu da aldığı kararla kampanyaya 10 bin yardım paketi ile destek oldu. Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak olan yardım paketlerinde temel gıda maddeleri yer alacak.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, küresel virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu dönemde yardımlaşma ve dayanışmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Başkan Şimşek, “Sağlığımızı tehdit eden virüs salgını, ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşlamasına neden oldu. İşini, ekmeğini kaybeden insanlar oldu. Böyle bir ortamda yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini göstermemiz gerek. Bu süreçte hiçbir insanımızın aç ve açıkta kalmaması çok önemli. Zaten bizim gerek dinimizde gerekse de kültürümüzde yardımlaşma ve dayanışmanın yeri büyüktür. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir dinin mensupları olarak herkesin bu kampanyaya imkanları ölçüsünde destek olması gerekiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak her zaman sanayicinin ve milletin yanında olmaya devam edeceklerini de hatırlatan Başkan Cengiz Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz ve milletimiz varsa bizler de varız. OSB Yönetim Kurulu olarak daha önce sanayicilerimizin borçlarının ertelenmesi yönünde karar almıştık. Yaşanacak gelişmelere göre yeni kararlar alarak, bu zorlu süreçte her türlü fedakârlığı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, birlik ve beraberliğini koruduğu sürece bu zorluğu da en az etki ile atlatacaktır.”

