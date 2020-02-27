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GAP Bölge Kalkınma İdaresi proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Adıyaman’da Proje Çağrı Dönemi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdür Vekili Hasan Kılıç’ın başkanlık ettiği toplantıya ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Adıyaman’da Proje Çağrı Dönemi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdür Vekili Hasan Kılıç’ın başkanlık ettiği toplantıya ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, ADYÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynal Tümsavaş, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, ilçe tarım ve orman müdürleri, ziraat odası başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda girişimci iştirak etti.
Önce genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıda başarı hikayeleri ele alındı. TÜD, TEYAP, EKKP 2018-2019 gerçekleşmeleri, TÜD, TEYAP, EKKP usul ve esasları ile proje uygulama rehberlerinin tanıtımı yapıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdür Vekili Hasan Kılıç toplantıda yaptığı konuşmada, “GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2008 yılından bu yana Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı (TÜD), 2011 yılından bu yana Entegre Kırsal Kalkınma Programı (EKKP) ve yine 2011 yılından bu yana GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP) yürütülmektedir.
GAP İdaresi Başkanlığı yatırım programında, GAP Bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak çeşitli proje ve faaliyetler desteklenmekte ve uygulanmaktadır. Bu doğrultuda sosyo-ekonomik ve kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen, GAP TEYAP ve TÜD Programı kapsamında 2015-2018 yılları arasında desteklenen 110 adet proje vasıtasıyla 12 bin 310 kişi faydalanmış, EKKP ile 2011-2019 yılları arasında desteklenen 311 adet proje vasıtasıyla ise 36 bin 380 kişi faydalanmıştır.
GAP İdaresi Başkanlığı 2020 yılı yatırım programları çerçevesinde söz konusu programlara ilişkin usul esaslar ve uygulama rehberi hazırlanmış, yıllık faaliyet planı oluşturulmuştur. 2020 yılı için hazırlanacak ve desteklenecek; yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken konu ve hususları kapsayan il tanıtım toplantıları planlanmıştır” dedi.
Bu tanıtım toplantıların toplamda 9 ilde yapılacağı öğrenildi.

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