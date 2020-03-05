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GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.03.2020 13:32 | Son Güncelleme

GAP illerinde 421 projeden 48 bin 690 kişi faydalandı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 9 ilde uygulanan 421 projeden 48 bin 690 kişinin faydalandığı bildirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinden yapılan açıklamaya göre, GAP kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da kalkınmaya katkı sağlayacak çeşitli proje ve faaliyetlere yönelik destek ve uygulamalar devam ediyor.

Bu kapsamda GAP tarafından 2008 yılından bu yana Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı (TÜD) ile 2011 yılından itibaren GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı (EKKP) ile GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP TEYAP) yürütülüyor.

GAP TEYAP ve TÜD Programı kapsamında 2015-2018 yıllarında desteklenen 110 proje vasıtasıyla 12 bin 310 kişi faydalandı. EKKP ile de 2011-2019 yıllarında desteklenen 311 proje vasıtasıyla 36 bin 380 kişi fayda sağladı.

GAP tarafından 2020 yılı yatırım programları çerçevesinde ise söz konusu programlara ilişkin usul, esaslar ve uygulama rehberi hazırlanarak yıllık faaliyet planı oluşturuldu.

Bu yıl için hazırlanacak yenilikçi, sürdürülebilir, değer zinciri oluşturacak yaklaşımları içermesi ve örnek projelerin desteklenmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken konu ve hususları kapsayan Proje Destekleme Çağrı Programı Bilgilendirme Toplantıları ise 9 ilde gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Destek Gap Program ve proje Şanlıurfa

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