Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Gar Bölgesinde başlattığı alternatif yol çalışması, Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi’nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Tren garındaki tarihi binalar da kütüphane, sanat galerisi gibi şehrin ihtiyacına göre restore edilerek halkın hizmetine açılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile şehirde bir çok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve dönel kavşak çalışmaları başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Vasıfçınar Caddesi’nde şerit genişletme çalışması ile gar bölgesindeki trafik rahatlatılarak, trafik yoğunluğu ve trafikte bekleme süreleri düşürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi ile Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki Mustafa Tekmeci Meydanı’nı birbirine bağlayan Devlet Demir Yollarının hemen arkasında bulunan ve yaklaşık olarak 800 metrelik alanda 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yol çalışmasına 1 Ocak itibarıyla başladı.

Alternatif yol

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın sürdürdüğü alternatif yol çalışması ile Bahçelievler Mahallesi’nden Devlet Hastanesi ve Paşaalanı Mahallesi istikametine giden sürücüler artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayacak. Yeni yol sayesinde Vasıf Çınar Caddesi üzerinde yoğunlaşan trafik daha da azalacak.

Tarihi yapılar halka açılacak

Yolun her iki tarafına da yaya kaldırımları, ayrıca bir tarafında da uluslararası standartlara uygun bisiklet yolu yapılacak. Bu alanda bulunan üç adet tarihi yapı restorasyon yapılarak kütüphane, sanat galerisi şehrin ihtiyacına göre halkın kullanımına açılacak. Yine bu alana yaklaşık bin araçlık otopark alanı oluşturulacak. Restorasyon yapılan binaların çevresinde de sosyal donatı alanları yapılarak halkın hizmetine açılacak.

