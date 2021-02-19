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Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Hakkari'de tepki gösterildi

19.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman: - "Hendeklere gömülen terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır" - Şehit-Gazi Sen Konfederasyonu İl Başkanı Şirin Adıyaman: - "Hakkari tek yürek devletinin yanında, terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Şehit ve Gazi Sendikası Konfederasyonu İl Temsilciliği öncülüğüne düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar Bulvar Caddesi üzerinde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Hakkari teröre karşı tek yürek" ve "terörü lanetliyoruz" pankartları açan kent sakinleri, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşlarının fotoğraflarını taşıyıp terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak Valilik binasına kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Hakkari Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kahpece ve zalimce şehit edilen 13 vatan evladını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bir kez daha kalleş yüzünü gösterdiğini belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"Kahrolsun PKK, kahrolsun destekçileri. Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onların aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında, terörün karşısında yer almaktır. Hendeklere gömülen terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Bu vesileyle teröre karşı yapılan tüm operasyonların Hakkari halkı olarak destekçisiyiz."

- "Hakkari, tek yürek olarak devletinin yanında, terörün karşısındadır"

Şehit-Gazi Sen Konfederasyonu İl Başkanı Şirin Adıyaman da güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde terör örgütlerinin tamamının tarihin çöplüğüne gömüleceğini aktardı.

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Adıyaman, şöyle konuştu:

"Baş versek de tek bir taşımızı vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların umudu olan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar teröre karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun. Hakkari'den Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selamlar olsun. Hakkari tek yürek devletinin yanında, terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Allah milletimizin yanında olsun."

Yakınları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler de terör örgütünü lanetleyerek çocuklarını alıncaya kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Yürüyüş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün yaptığı dua ile sona erdi.

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