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Garanti BBVA Factoring, 5'inci kez "Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçildi

04.10.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım: - "Uluslararası bir ödül olan FCI'ın 'En İyi İhracat Faktoring Şirketi' ödülüne 5'inci kez layık görülmemiz bu desteklerin önemini göstermesi açısından bizim için çok değerli"

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında yaklaşık 90 ülkede faaliyet gösteren, 390 aktif ihracat ve ithalat faktoring şirketinin üyesi olduğu Hollanda merkezli Factors Chain International (FCI), Garanti BBVA Factoring'i 5'inci kez 100 tam puanla "Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçti.

Garanti BBVA Factoring açıklamasına göre, Garanti BBVA Factoring, ayrıca "En İyi İhracat ve İthalat Faktoringi" kategorisinde de üçüncülüğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Factoring Genel Müdürü Kaya Yıldırım, başta ihracatçılar ve KOBİ'ler olmak üzere ticari hayatın gerektirdiği hızlı çözümleri ve nakit ihtiyacını müşterilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılmış olarak sunduklarını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerden uluslararası büyüklükteki kurumsal şirketlere uzanan geniş yelpazedeki müşterilerimize sağladığımız kuruma özel çözümlerle nakit akışı, güvenli satış ve tahsilat hizmetlerimizle her dönem yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin yurt dışına yönelik vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan ihracat alacaklarını garanti altına alarak bir anlamda danışmanlık ve garanti hizmeti veriyor, gerekmesi halinde uygun maliyetli kaynaklarla finanse edilmelerini sağlıyoruz. Uluslararası bir ödül olan FCI'ın 'En İyi İhracat Faktoring Şirketi' ödülüne 5'inci kez layık görülmemiz bu desteklerin önemini göstermesi açısından bizim için çok değerli. Her zaman olduğu gibi ihracatın gelişmesi ve müşterilerimizin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için onları faktoringin avantajlarıyla buluşturmaya, yurt dışındaki muhabir bankalarımızla da desteklemeye devam edeceğiz."

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