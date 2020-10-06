Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, kullanıcıların kolayca sahip olacakları, internette güvenle alışveriş yapabilecekleri ön ödemeli Bonus Piu sanal kartını pazara sundu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapmak isteyen banka müşterisi olsun veya olmasın her kullanıcı, bir banka hesabı açması gerekmeksizin bonuspiu.com.tr sitesine girerek Bonus Piu ön ödemeli sanal kartını hemen oluşturup, anında yükleme yapıp, anında kullanabiliyor.

Kredi kartı veya banka kartı bulunmayan ancak internetten alışveriş ihtiyacı olan herkes, hayatı kolaylaştıran ön ödemeli Bonus Piu'ya kart ve kullanım ücreti ödemeden sahip oluyor.

Verilen bilgiye göre, Bonus Piu ön ödemeli sanal kart kullanmak isteyenler, ilk etapta internet sitesi üzerinden kartını oluşturuyor.

Kartını oluşturan kullanıcılar, bonuspiu.com.tr web sitesi üzerinden Garanti BBVA kartlarıyla, Garanti BBVA ATM'lerinden, BKM Ekspres ya da MoneySend üzerinden veya başka bankalardan EFT yoluyla belirlenen üst limitlere kadar kartlarına nakit yükleyerek diledikleri platformda alışveriş yapabiliyor.