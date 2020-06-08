Garanti BBVA, karbon emisyonlarını yüzde 71 azaltacak

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, çevresel raporlama platformu CDP'nin Paris Antlaşmasıyla öngörülen en fazla 1,5 derece artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedef çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025'e kadar yüzde 29, 2035'e kadar ise yüzde 71 azaltma hedefi koydu.

Şirket açıklamasına göre, Garanti BBVA, Bilime Dayalı Hedef taahhüdü doğrultusunda kendi operasyonlarından kaynaklı Kapsam 1 ve sadece satın aldığı enerji/elektrikten kaynaklanan Kapsam 2 emisyonlarında mutlak azaltım yapacak.

Banka, karbon emisyonlarını azaltmak için küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamak için bilime dayalı yöntemlere göre mutlak hedef koyan Türkiye'den ilk şirket oldu.

2012'de hayata geçirdiği ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi'yle tüm şube ve binalarında çevresel açıdan en yüksek performansı hedefleyen Garanti BBVA, ilk kez 2015 yılında yayımladığı İklim Değişikliği Eylem Planı'nda kendi binaları ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına yönelik sayısal hedefler koydu.

Planda yer alan odak konularından biri de yeşil ofis standartları oluşturmak olan Garanti BBVA, 2020 yılında dönüşümü mümkün tüm şube ve binalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji tüketimine geçmek üzere çalışmalara başladı.