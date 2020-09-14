YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Garanti BBVA Leasing ve Elin Enerji iş birliği protokolü imzaladı

Garanti BBVA Leasing ve Elin Enerji iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen: - "Güneş enerjisi sektöründe bizim gibi uzun yıllardır hizmet veren Elin Enerji ile yaptığımız iş birliğinin sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Leasing, Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına imkan sağlamak ve güneş enerjisi alanında müşterilerine özel çözümler sunmak üzere, sektörün önemli firmalarından Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.

Garanti BBVA Leasing'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing, enerji sektöründe 39 yıldır adından başarıyla söz ettiren Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.

Güneş enerjisi alanında yatırımcılara özel finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleşen bu iş birliği, hem yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasına hem de Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına imkan sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, sektörde en büyük değil en iyi olmanın önemini vurgulayarak, "Bu bağlamda kalite ve müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir. Bu anlaşma ile yatırımcılar kaliteli ürünlere ekonomik finansman koşullarıyla erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar açısından da güvenli, kazançlı bir imkan sunduklarını ifade eden Karakeçili, şunları kaydetti:

“Leasing sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Garanti BBVA Leasing ile bu işbirliği protokolünü imzalayarak yatırımcılar açısından da güvenli ve kazançlı yatırım imkânını bir arada yaratmış olacağız. Güneş enerjisi yatırımları ülkemizin enerji ithalatını ciddi şekilde azaltmaktadır. Bu işbirliği protokolüyle yatırımcıların finansmana ulaşmaları kolaylaşacak ve yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomimize de ciddi katkılar sağlanacaktır.”

- “Müşterilerimize sürdürülebilir finansman çözümler sağlıyoruz”

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen de tam 30 yıldır Türkiye’de leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunduklarını belirterek, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar pek çok önemli iş birliği gerçekleştirdik. Güneş enerjisi sektöründe bizim gibi uzun yıllardır hizmet veren Elin Enerji ile yaptığımız iş birliğinin sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu birleşmeyle birlikte yatırımların da yaygınlaşacağına inancımız tam. Ülke ekonomimiz için de oldukça önemli olan bu iş birliklerine önümüzdeki süreçte de imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:23
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.