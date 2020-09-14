Garanti BBVA Leasing ve Elin Enerji iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Leasing, Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına imkan sağlamak ve güneş enerjisi alanında müşterilerine özel çözümler sunmak üzere, sektörün önemli firmalarından Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.

Garanti BBVA Leasing'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing, enerji sektöründe 39 yıldır adından başarıyla söz ettiren Elin Enerji ile iş birliğine imza attı.

Güneş enerjisi alanında yatırımcılara özel finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleşen bu iş birliği, hem yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasına hem de Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına imkan sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, sektörde en büyük değil en iyi olmanın önemini vurgulayarak, "Bu bağlamda kalite ve müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir. Bu anlaşma ile yatırımcılar kaliteli ürünlere ekonomik finansman koşullarıyla erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar açısından da güvenli, kazançlı bir imkan sunduklarını ifade eden Karakeçili, şunları kaydetti: