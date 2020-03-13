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Garanti BBVA Partners’ın 2020 ilk dönem girişimleri belli oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Partners’ın 2020 ilk dönem girişimleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - İşini yeni kuran ve destek arayan, yenilikçi fikirlerini anlatmak için gerekli yolları arayan girişimcilere destek vermeyi hedefleyen Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nda 2020 dönemi başvuruları sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı’nın yeni dönem girişimleri açıklandı.

Programa katılmaya hak kazanan girişimciler, işlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için destek alma fırsatı yakalayacak.

- Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı 2020 dönemi başvuruları sonuçlandı

Açıklamaya göre, hayata geçtiği 2015 yılından bugüne kadar 50’den fazla girişimciye ulaşan Garanti BBVA Partners, girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis ve mentorluk ihtiyaçlarının yanı sıra trendleri yakından takip eden eğitimlerin de verildiği kapsamlı çalışmasını büyük bir motivasyonla sürdürüyor.

Garanti BBVA Partners’ın yeni dönem girişimcileri; Eurasia Invest Yönetici Ortağı Gökhan Alpman, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, Mall IQ Kurucu Ortağı Batu Sat ve Garanti BBVA Teknoloji Ödeme Sistemleri Issuing Birim Müdürü Mustafa Şen, Garanti BBVA Teknoloji Dijital Bankacılık Birim Müdürü Özge Çağlar, Garanti Yatırım Kurumsal Finansman Birim Müdürü Metin Özhan, Garanti BBVA Orta ve Büyük İşletme Bankacılığı Direktörü Mustafa Sağlık, Garanti BBVA Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü Hakan Öger’den oluşan jüri tarafından seçildi.

Asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimlerin başvurabildiği programdan bu yıl yararlanmaya hak kazanan girişimler; Ottan, eTaşın, Tvlyzer, ecording ve Techbros oldu. Programa kabul edilen bu beş girişim, programın sunduğu çok kapsamlı desteklerden yararlanacak.

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