Garanti BBVA Yatırım'a "Toplumsal Değer" ödülü

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Yatırım, "Farklı Bir Koşu" projesiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Ödülleri'nde "Toplumsal Değer" kategorisinde özel ödülün sahibi oldu.

Garanti BBVA Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Farklı Bir Koşu" projesi, TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde özel ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, bir ilke imza attıkları bu projeyle özel ödülü almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koşu takımımız, hem parkurda hem de Minecraft oyununun içinde adımlarını otizmli çocuklar için atarak senkronize bir koşuyu gerçekleştirdi. Garanti BBVA Yatırım olarak, Tohum Otizm Vakfı ile olan iş birliğimizi çok önemsiyoruz. 2019 yılından bu yana otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için özel eğitim materyali ihtiyacı olan devlet okullarına özel eğitim sınıfları açıyoruz.

2019 yılında Batman, Artvin, İstanbul, Mardin, Muş, Van ve Ardahan illerinde toplam 10 özel eğitim sınıfı açarak otizmli çocukları tek tedavileri olan eğitime katkıda bulunmayı hedefledik. Bu yıl ise Zonguldak, Şanlıurfa, Elazığ, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Mersin, Burdur, Ağrı, Yalova, Çanakkale ve Bartın/Iğdır illerinde açmayı planladığımız 12 özel eğitim sınıfı var. Ancak pandemi nedeniyle okulların açılış tarihlerini bekliyoruz."