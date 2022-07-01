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Garanti BBVA, yenilenen web sitesinde kullanıcı deneyimini odağına alıyor

01.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müşterilerinin bankacılık deneyimini iyileştirmeyi önceliklendiren Garanti BBVA, web sitesini daha yalın ve kullanıcı dostu olarak tasarladı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, müşterilerinin bilgi almak için en yoğun kullandığı kanal olan web sitesini yeniledi.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin bankacılık deneyimini iyileştirmeyi önceliklendiren banka, web sitesini daha yalın ve kullanıcı dostu olarak tasarladı. Web sitesine, hızlı başvuru gibi alanlar da ekleyerek, aranan ürün ve hizmete daha hızlı ulaşabilmesi sağlanırken en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklanıldı.

Tasarımı baştan aşağı yenilenen Garantibbva.com.tr ana sayfasında ziyaretçiler daha sade bir yapıyla karşılaşırken, kredi/kart başvurusu, kampanyalar, hesaplamalar gibi en sık yapılan işlemlere tek tıklama ile kolayca ulaşabiliyor. Web sitesi, bireyselden kurumsala, esnaf ve KOBİ’lerden özel bankacılığa kadar tüm segmentlere ve ihtiyaçlara cevap veren menü yapısı, kolay okunabilir sayfaları ve trendlere uygun tasarımıyla da dikkat çekiyor. Arama motoru optimizasyonu ve geliştirilen alt yapı çalışmaları sayesinde ise Garanti BBVA web sitesi ziyaretçilerine daha kolay erişilebilir ve hızlı bir deneyim sunuyor.

Türkiye’de mobil cihazlardan internet kullanım oranının yüzde 95'in üzerinde olmasından hareketle Garanti BBVA, yeni web sitesi ziyaretçilerine mobil cihazlar üzerinden de rahat ve konforlu bir deneyim sunmayı amaçladı. Bu kapsamda yenilenen web sitesi; cep telefonu, tablet gibi farklı ekran çözünürlüklerine sahip cihazlarla uyumlu olarak tasarlandı.

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