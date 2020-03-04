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Garanti BBVA'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: - "Garanti BBVA olarak güçlü bir ekonominin ve toplumsal kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, bu yıldan başlayarak, dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananlarına yer verecek.

Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlar Hepimizin Yarınları" diyerek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Uygulama kapsamında, bu yıldan başlayarak, Garanti BBVA dijital ve sosyal medya kanalları ile şubelerdeki ekranlarda, 8 Mart haftası boyunca Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları yer alacak.

Banka, bir hafta boyunca tüm iletişim kanallarında Türkiye’nin kadın girişimcilerinin ilham verici yolculuklarına yer vererek başarı hikayelerini geniş kitlelere duyuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, güçlü bir ekonominin ve toplumsal kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla, 2006'da çıktığımız bu yolda, kadınların ekonomiye daha çok ve etkin şekilde katılabilmelerini sağlamak, kadın girişimcileri güçlendirmeye ve işlerinin sürdürülebilirliğine destek olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin, kadınların üretim yetkinlikleri ve emeğiyle güçleneceğinden hareketle, her alanda sürekli yanlarında olduğumuzun teminatını vermek üzere, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gönülden bir adım daha atıyoruz.

4-8 Mart tarihlerinde, bankamızın tüm iletişim kanallarında, 13 yıldır düzenlediğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda 2019 yılında ödül alan kadınların başarı hikayelerine yer vereceğiz. Bu sayede kadın girişimcilerimizin ilham veren yolculuklarını çok daha geniş kitlelere duyurmayı, onların bilinirliğini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle, kadınlara sağladığımız destekleri artırarak ve çeşitlendirerek sürdüreceğimizi de vurgulamak istiyorum."

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