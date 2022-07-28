Garanti BBVA'dan ilk 6 ayda 21,2 milyar lira net kar

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı, 21 milyar 181 milyon 23 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 96 milyar 74 milyon 926 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Banka, yaptığı yazılı açıklamayla 30 Haziran 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Buna göre bankanın yılın ilk 6 ayında net karı, 21 milyar 181 milyon 23 bin TL, aktif büyüklüğü 1 trilyon 96 milyar 74 milyon 926 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti.

Aktiflerin yüzde 68'i mevduatlar ile fonlanırken, müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 27 büyüme ile 736 milyar 984 milyon 323 bin TL oldu.

Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın BDDK’nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,1, özkaynak karlılığı yüzde 43,1, aktif karlılığı ise yüzde 4,3 seviyelerinde gerçekleşti.

- "Bankacılık sektörü, son dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Türk lirası üzerinden büyümesini sürdürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA'nın ikinci çeyrekte de ekonomik aktivitenin yarattığı ivmeyle, müşterileriyle birlikte büyüyüp, geleneksel duruşuyla değer yaratmaya devam ettiğini aktardı.

Bankacılık sektörünün, son dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Türk Lirası üzerinden büyümesini sürdürdüğünü belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Ağırlıkla tüzel sektör üzerinden gerçekleşen büyüme bireysel kredilerde görece daha sınırlıydı. Bunun tek istisnası, enflasyonist ortamın büyüttüğü, neredeyse tüzel kredi büyümesine yakın gerçekleşen kredi kartı alacakları oldu. Diğer yanda yabancı para kredi talebi azaldı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününün etkisiyle döviz cinsinden varlıklar küçülürken, Türk Lirası varlıklar arttı. Burada bankamız KKM konusunda sektördeki en aktif bankalardan biri olarak toplam hacmin yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştirdi. Konsolide aktif büyüklüğümüz 1 trilyon TL mertebesini aşarken, toplam ve TL kredi ağırlığının rakiplerimiz arasında en yüksek seviyede olması, müşteri odaklı büyüme stratejimize işaret ediyor.

TL nakdi kredi hacminde ikinci üç ayda net 50 milyar TL’den fazla büyüyerek, özel bankalar arasındaki öncü konumumuzu kuvvetlendirdik. Bu büyümeyle Türkiye ekonomisine destek olurken, tüm paydaşlarımıza yarattığımız değeri de sürdürülebilir kılma hedefiyle çalışıyoruz. Bankamızın en önemli stratejik önceliği haline gelen sürdürülebilirliği iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme odağında ele alarak sürdürülebilir finans piyasasının gelişimine öncülük etme vizyonuyla ilerliyoruz. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı bu sorumluluk odaklı dönüşümün bir parçası olmaları için teşvik ediyoruz."

Bu kapsamda, Garanti BBVA Mobil'de kullanıcıların karbon ayak izlerini görmelerini sağlayan "Ekolojik" sayfasını oluşturduklarını anımsatan Baştuğ, müşterileri doğaya yapmış oldukları etki hakkında bilgilendirip, sundukları önerilerle karbon ayak izlerini azaltmalarına destek olma hedefinde olduklarını bildirdi.

Recep Baştuğ, "Dijitalleşmenin getirdiği her türlü imkânı kullanıp çevreye olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun son örneği olarak, müşterilerimiz BonusFlaş uygulamamız içinden, basılı slipin birebir aynısı olan dijital versiyonu görüntüleyebiliyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan kağıt sliplerin yerine dijital slip uygulaması bu yönüyle doğaya çok önemli bir katkı sağlıyor. Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiyi değil, çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de ölçüyor ve raporluyoruz. Bankamızın ikinci çeyrek sonu itibarıyla ulaştığı sonuçlarda çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

