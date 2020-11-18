Garnizon Komutanı Tunoğlu’ndan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Tunoğlu’nu belediyede ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Hükmü Pekmezci’ye teşekkür eden Garnizon Komutanı Albay Tunoğlu ise Bayburt’ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek başarılar diledi.



