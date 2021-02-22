Gartner'dan Kaspersky’e "Müşterinin Tercihi" unvanı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Gartner Peer Insights'ın 2021 yılına ilişkin raporunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarında "Müşterinin Tercihi" unvanına layık görüldü.

Kaspersky açıklamasına göre, marka, yakın zamanda yayınlanan "Gartner Peer Insights Müşterinin Sesi: Güvenlik Farkındalığı Bilgisayar Tabanlı Eğitim, 2021" raporunda EMEA pazarında "Müşterinin Tercihi" olarak isimlendirilen tek satıcı oldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, raporda 83 müşteri değerlendirme ve sözleşme bileşeni için 5 üzerinden 4,7’lik derecelendirmeye katkıda bulundu. Servis ve destek için de Kaspersky 5 üzerinden 4,7 puan aldı.

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Amir Kanaan, konuya ilişkin, "Güvenlik bilinci kurs portföyümüzü sürekli olarak genişletiyor ve modern çalışma tekniklerini uyguluyoruz. Müşterilerimizin güvenini ve onayını kazanmak ve Gartner tarafından siber güvenlik bilinci için Müşterinin Tercihi olarak tanınmaktan gururluyuz. Bu, kuruluşların iş gücünü, işletmenin korunmasındaki önemli rolleri hakkında eğitmeye yardımcı olmak üzere etkin siber güvenlik eğitim programları sağlama çabalarımızın kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

