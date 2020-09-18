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GASKİ artık e-devlette

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) vatandaşların internet üzerinden işlemlerini farklı kanallardan zaman kaybı yaşamadan daha hızlı gerçekleştirmesi için örnek bir çalışmaya imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) vatandaşların internet üzerinden işlemlerini farklı kanallardan zaman kaybı yaşamadan daha hızlı gerçekleştirmesi için örnek bir çalışmaya imza attı. GASKİ aboneleri E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler kapsamında hayata geçirdiği projelerle günümüz dünyasına göre şehrin teknolojik altyapısını geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda GASKİ, vatandaşın tek tıkla işlemlerini tamamlaması için devlet hizmetlerinin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan E-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet ağı oluşturdu. Buna göre, Gazi şehirliler, abonelik devri, abonelik sözleşme feshi başvurusu, fatura bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama ve ödeme ve abonelik bilgileri sorgulamasını evinden dışarı çıkmadan çözüme kavuşturabilecek.
Daha önce GASKİ, mesajlaşma ve arama uygulaması olarak bilinen WhatsApp’la su sayacı okuma yöntemi geliştirilerek vatandaşa büyük kolaylık sağlanmış, hem abone mağdur edilmemiş hem de sayaç okuma işlemi hızlandırılmıştı. Şimdi ise E-devlet kapısı üzerinden “vatandaş memnuniyeti” kapsamında emsal niteliği taşıyacak bir proje hayat buldu, salgın sürecinde özellikle kalabalık ortamların azaltılması için önem taşıyan bu çalışma ile vatandaşa GASKİ’nin sunduğu hizmetle dışarı çıkmadan işlemlerini tamamlayabilme fırsatı sunuldu. Böylelikle GASKİ aboneleri, kuruma resmi WEB sitesi ile akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen mobil uygulama sonrası E-Devlet üzerinden de ulaşılabilecek.

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