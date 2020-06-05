GASMEK, 7 bin genci üniversite sınavına hazırladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (GASMEK) yürüttüğü çalışma kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversite sınavlarına evde hazırlanan 7 bin genç ile öğrenciye ücretsiz kurs ve eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASMEK, kendi etüt kurslarından yükseköğretim sınavlarına hazırlanan genç ile öğrencilerin salgın sürecinde eğitim ve hazırlıklarında geri kalmaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Eğitimde Fırsat Eşitliği" anlayışı çerçevesinde ve ücretsiz olarak uzaktan eğitimli "RAUNT Eğitime Destek Programı" kısa sürede gençlerin hizmetine sunuldu.

Salgının oluşturduğu etkilerin giderilmesi ve öğrencilerin rekabet ortamında sınavlarına hazırlanmasının amaçladığı programla, kentteki 7 bin genç ve öğrencinin sınavlarına izole alanlarında hazırlanmasına katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Mustafa Berkay Ünlü, hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu belirtti.