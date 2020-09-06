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Gasp çetesi son işinde yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 22:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gasp için girdikleri bir evde yaşlı bir kadının boğazına bıçak dayayan çete üyeleri Nazilli Polisinden kaçamadı.Denizli’den hırsızlık ve gasp için Nazilli’ye geldikleri öğrenilen 2 kişilik gasp çetesi soymaya çalıştıkları ikinci evdeki yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp soymaya kalkınca yakayı ele verdi.

Gasp çetesi son işinde yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gasp için girdikleri bir evde yaşlı bir kadının boğazına bıçak dayayan çete üyeleri Nazilli Polisinden kaçamadı.
Denizli’den hırsızlık ve gasp için Nazilli’ye geldikleri öğrenilen 2 kişilik gasp çetesi soymaya çalıştıkları ikinci evdeki yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp soymaya kalkınca yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre olay dün gece Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Zemin katta bulunan bir eve balkondan giren hırsızlar evde yalnız yaşayan yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp para ve altın istediler. Ama sert kayaya çarpan hırsızlar yaşlı kadın bağırmaya başlayınca panikleyip evden kaçtılar. İhbar üzerine Nazilli Polisi kaçan şahısları beş sokak ileride kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Denizli’den geldikleri öğrenilen ve birçok suç kayıtları bulunan H. İ. D. (21) ve S. S. (19) isimli şüphelilere ait bıçak, tornavida ve bir çift eldiven ikamete yakın bir yerde bulundu. Şüphelilerin olaydan iki saat önce de Cumhuriyet Mahallesinde depo olarak kullanılan bir eve girdiklerini de tespit eden Nazilli Polisi şüphelileri gözaltına aldı.
Her iki şüphelide bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gasp çetesi son işinde yakalandı

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