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Gasp çetesi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 15.06.2020 20:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve girip gasp eden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay 11 Haziran günü İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve girip gasp eden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 11 Haziran günü İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Kuşadası’na gelen gasp çetesi bir eve girdi. Ev sahibinin boğazına bıçak dayayan çete üyeleri 31 bin euro ve 61 bin doları alıp kayıplara karıştı. Türk parası ile yaklaşık 700 bin lirayı gasp eden çete üyeleri İzmir ve Manisa’ya kaçtı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri 30 iş yeri ve 23 mobese kamerasını detaylı inceleyerek şüpheli İ.D.’yi tespit etti. İzmir ve Manisa’da eş zamanlı operasyon yapan Kuşadası Asayiş Ekipleri E.G., İ.A., L.A., ve A.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Aralarında kadınlarında bulunduğu 5 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Metintaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
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