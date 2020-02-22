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Gasp şüphelileri, otomobilin cam rüzgarlığından tespit edilerek yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 22.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Zanlıların markette yaptığı gasp güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da bir marketten bilgisayar, para ve sigara gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde market işleten Hasan Özkaya'nın (29) iş yerine giren yüzü maskeli ve ikisi pompalı tüfekli şüpheli, iş yeri sahibini öldürmekle tehdit ederek gasbetti.

İş yerinden bir dizüstü bilgisayar, 120 paket sigara ve 4 bin 500 lira alan şüpheliler, market yakınına park ettikleri plakasız otomobille kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kullandığı plakasız otomobilin camlarında rüzgarlık olduğunu belirleyen ekipler, aynı renk ve model araçlar üzerinde yaptığı çalışmanın ardından aracın plakasını tespit etti.

Aracı kiraladığı belirlenen M.E.S. (19) ve K.E. (20) ile gasp olayına karışan E.S. (17), A.A.T. (19) ve E.Y. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gasp anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Adana Gasp Şüpheli

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