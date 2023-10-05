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Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali’ne yaklaşık 300 bin ziyaretçi katıldı

05.10.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali’ne yaklaşık 300 bin ziyaretçi katıldı.

Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali’ne yaklaşık 300 bin ziyaretçi katıldı

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, gastronomi şehri Afyonkarahisar’da her yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirilen, Afyon mutfağının tanıtımı adına önemli kazanımların elde edildiği Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali bu yıl beşincisinin düzenlendiği hatırlatıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde, paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen festival, lezzet, kültür ve eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

FESTİVAL DOLU DOLU GEÇTİ

3 gün süren festivalde, 25 ton sucuk, 10 ton lokum, 7 ton kaymaklı ekmek kadayıfı ziyaretçilere ikram edilirken, ayrıca 98 özel firma ve 17 kadın kültür evi ile 11 kurum ve kuruluş festival alanında stant açarak Afyonkarahisar ürünlerinin tanıtımına katkı sağladı.
Tavuk yetiştiriciliği ve yumurtanın borsası olan Afyonkarahisar’ın bu özelliğine de festivalde dikkat çekilirken, 2 bin adet tavuk yine özel yapım bir mekanizmada köz ateşinde pişirilerek ikram edildi.
Festival programı çerçevesinde 9 atölye, 7 panel, 3 söyleşi katılımcılar dâhilinde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören panellerde, 14 sektör temsilcisi, 12 akademisyen ve 7 duayen, turizm ve gastronomi alanında önemli konuları ele alarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Heyecanlı yarışmalara ev sahipliği yapan festivalde 9 farklı kategoride 110 yarışmacı, Afyon’un en iyi yöresel lezzetlerini yapmak için yarıştı.

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

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Bolvadin
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