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Gastroenteritin hastalığında erken teşhis önemli

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Yrd.

Gastroenteritin hastalığında erken teşhis önemli

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Yrd. Doç Dr. İsmail Uygan sık görülen gastroenteritin hastalığı ile ilgili olarak en sık belirtilerinin ishal ve kusma olduğunu söyledi.
Gastroenteritin hastalığının bebek ve çocuklarda ciddi rahatsızlıklara neden olduğunu ifade eden Dâhiliye Uzmanı Yrd. Doç Dr. İsmail Uygan, “Gastroenterit kusma ve ishale neden olan yaygın bir bağırsak enfeksiyonudur. Buna bakteri, virüs veya başka organizmalar neden olur. Atakların çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. İshal ve kusma şiddetliyse, dehidrasyon olabilir; bu vücudunuzda yeterince su olmadığı anlamına gelir. Bu bebeklerde ve küçük çocuklarda çok ciddi rahatsızlıklara neden olur”dedi.
"Tedavisi için neler yapılmalıdır"
Sıvı tüketiminin bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç Dr. İsmail Uygan, “Hastalığın tedavi edilmesindeki en önemli etken, vücuttaki su miktarının arttırılmasıdır. Bu nedenle hastalar ishali ortadan kaldırmak için bol sıvı tüketimi yapmalıdır. Bu ishalin daha kolay bir şekilde tedavi edilmesini sağlayacaktır. Tabiî ki, yediğimiz gıdaların da yeri son derece önemlidir. İshalin tedavisi için kişiler posalı ve lifli yiyecekleri tüketmelidir. Tüketilmesi gereken diğer yiyecekler ise; havuç, pirinç lapası, elma, pirinç suyu, yoğurt, ayran, kahve, muz, zencefil çayı, patates çorbası, bal, elma sirkesi, sade gazoz olmaktadır” diye konuştu.

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