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Gastronomi kenti Gaziantep bayramı hareketli geçirecek

27.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız: - "Bayram tatilinde otellerin doluluğu yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda" - Lokanta işletmecisi Mehmet Taşdelen: - "Gaziantep'e kaleyi, müzeleri, tarihi kenti gezmeye gelen ziyaretçiler illaki acıkıyorlar. Bizler de misafirlerimizi lezzetli yemeklerimizle en güzel şekilde ağırlıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN/FIRAT ÖZDEMİR - Kültür ve gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Gaziantep'te Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turizm hareketliliği yaşanacak.

Dünya çapında adından söz ettiren tarihi değerleri, kadim gelenekleri, kültürü, yemekleri ve tatlılarıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Gaziantep'te, Ramazan Bayramı tatili süresince otellerin rezervasyonları büyük oranda doldu.

Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi çok sayıda gezilecek mekana sahip kent, birbirinden lezzetli yemekleriyle de gelenlere ziyafet sunuyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, ızgara ve tatlı çeşitleri dışında kente özgü 400'e yakın tencere yemeğini de tatma fırsatı bulabiliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, AA muhabirine, turizm sezonundan umutlu olduklarını söyledi.

Bölgede salgın sonrası özellikle bireysel seyahat alışkanlıklarının oluştuğunu anlatan Bacaksız, "Misafirlerimiz daha çok kültürel gezilere ağırlık veriyor. İnsanlar sadece deniz, kum tatili değil, kültürel gezilere de önem verdikleri için bölgemize gelerek Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman gibi, bölgemizdeki tarihi ve turistik, kültürel yerleri gezip dolaşmak istiyorlar." dedi.

Tarihi, kültürel, sanatsal etkinliklerin yanında bölgede çok ciddi bir gastronomi turizminin mevcut olduğunu belirten Bacaksız, "Misafirlerimizin birçoğu bireysel olarak ya da gruplarla bölgemize özellikle gastronomi turu için gelmek istiyorlar. Özellikle yabancı misafirler yemeklerimiz için bölgemize yoğun ilgi göstermekte." diye konuştu.

Son dönemlerde yurt dışındaki tatilcilerin de Güneydoğu ve Gaziantep'i tercih ettiğini aktaran Bacaksız, şunları kaydetti:

"Yurt içinden ve yurt dışından bölgemize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizin talepleri oldukça fazla. Bayram tatilinde özellikle otellerin doluluğu yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Bölgemize gelecek yerli ve yabancı misafirler kendi rezervasyonlarını seyahat acenteleri üzerinden yapmış durumda ve bölgemizde bir yoğunluk bekliyoruz. Bayram tatilinin bahar sezonuna gelmesi ve daha sonrasının turizm sezonu olması dolayısıyla bölgemizdeki hareketliliğin, yoğunluğun fazla olmasını bekliyoruz. Mayıs ayıyla başlayarak haziranın sonuna kadar bölgemizdeki hareketlilik fazla olacaktır."

- Lezzet ustalarından davet var

Tarihi Gaziantep Kalesi'nin çevresindeki lokanta işletmecilerinden Mehmet Taşdelen de yoğun bir ramazan dönemi geçirdiklerini ve bu süreçte de bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e turistleri davet ettiklerini vurgulayan Taşdelen, "Turistlere bir şey söylemeye gerek yok, onlar zaten Gaziantep'in lezzet diyarı olduğunu biliyor. Gaziantep'te bayramda izdiham var, kente gelen ziyaretçiler kaleyi, müzeleri, tarihi kenti gezmeye geliyor illaki acıkıyorlar. Bizler de misafirlerimize en lezzetli yemeklerimizle en güzel şekilde ağırlıyoruz." diye konuştu.

Baklava ustası Onur Akdemir ise Ramazan Bayramı tatilinin ilkbahar dönemine denk gelmesiyle kenti ziyaret edecek turist sayısında artış beklediklerini dile getirdi.

Kente gelecek turistleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarına işaret eden Akdemir, "İnşallah turistlerin bayramda da şehrimize gelmelerini ve akın etmelerini bekliyoruz. Gaziantep'e gelen turist, kentten ayrılırken baklavayı yakınlarına götürüyor. Bayramdaki yoğunluk gerçekten çok fazla oluyor ve bu durum hem kent ekonomisine hem de esnafa faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

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