Gastronomi kenti Gaziantep’te restoranlar paket servise geçti

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında gastronomi kenti Gaziantep’teki restoran ve kafeler de paket servise geçerek müşteri alımını durdurdu.

Türkiye genelinde son zamanlarda artan korona virüs vakaları sonrası Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanmaya başlandı. Yasaklar kapsamında saat 20.00’da kapatılması ön görülen AVM, restoran, lokanta, kafe, kafeterya, berber gibi yoğunluğun yaşandığı pek çok işletme kapandı. Gastronomi kenti Gaziantep’te de lokanta ve restoran gibi işletmeler müşteri alımını durdurarak tamamen paket servisine geçerken, kafe ve kafeterya gibi mekanlar ise tamamen kapandı.

"Yasaklara uyuyoruz"

Paket servise geçen restoran işletmecisi Kasım Soyak, “Son zamanlarda artan vaka sayıları bu tarz bir tedbirin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklara uyarak online yada telefon üzerinden paket sipariş alarak devam edeceğiz. Salon içerisinde oturum yasaklandı. O yüzden de kimseyi içeri almıyoruz. Biz de zaten tüm masa ve sandalyeleri topladık. Salon içerisinde kesinlikle hizmet verilmeyecek. Tedbirlere uyup bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyoruz” dedi.