Gastronomi şehri Afyonkarahisar’a ‘Gastronomi Sokağı’ yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Mehmet Zeybek o yatırımlardan biri olan Gastronomi Sokağı’nda yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi konaklar bölgesinde yer alan yatırım yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin gastronomi lezzetlerine de erişimini kolaylaştıracak. Gastronomi Şehri Afyonkarahisar’ın 35’den fazla tecilli lezzeti bu proje ile birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Hizmete açılmaya hazırlanan Gastronomi Sokağı; 4 blok 13 sosyal tesisten oluşuyor. Toplamda 500 metrekarelik alana sahip proje bölgeyi şimdiden cazibe merkezi haline getirdi.

“BÖLGE ESNAFIMIZI KALKINDIRACAK”

Mahalle esnafını kalkındırmak amacı ile projelendirilen ve Türkiye’de ilk olan Gastronomi Sokağı incelemesi ardından açıklama yapan Başkan Zeybek; “Gastronomi şehriyiz. Gastronomi Sokağı yapalım istedik. İlgili kurumlar tarafından tescillenmiş yöresel ürünlerimizin yapımının, sunumunun ve pazarlamasının yapılabileceği yatırımın inşa çalışmalarında sona gelindi. Son dokunuşları yerinde inceliyoruz. Afyonkarahisar’ımıza gastronomi alanında da farklı bir değeri kazandırmış olacağız. Bölge esnafımızı kalkındıracak ve turizm potansiyeline de oldukça değer sağlayacak bir yatırım. Hayırlı olsun” dedi.

