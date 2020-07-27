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Gastronomi şehri Afyonkarahisar’dan 81 il valisine lezzet paketi gönderildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.07.2020 20:08 | Son Güncelleme

2019 yılında gastronomi alanında UNESCO’nun ’Geliştirici Şehirler Ağı’na dahil edilen Afyonkarahisar’dan 81 kentin valisine, lezzet paketi gönderildi.

2019 yılında gastronomi alanında UNESCO’nun ’Geliştirici Şehirler Ağı’na dahil edilen Afyonkarahisar’dan 81 kentin valisine, lezzet paketi gönderildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ayrıca valiler Afyonkarahisar’ı görmeye davet etti.
Kentin seçkin markalarının ürettiği, tescilli lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi tarafından hazırlandı.
Başkan yaptığı açıklamada Afyonkarahisar’ın, Türkiye’de üçüncü gastronomi şehri olarak ilan edildiğini söyledi.
81 kentin valisini Afyonkarahisar’ı görmeye davet eden Başkan Zeybek, “Yapılan çalışmalar neticesinde, şehrimizin gastronomi alanında dünya çapında tanınırlığının artması, elbette yerel bir kalkınma sağlayacaktır; ancak genel anlamda ülkemizin de tanıtımına ve kalkınmasına önemli ölçüde etki edeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, ilk etapta valilerimizin tatmaları için gönderdiğimiz hediye paketinde yer alan, şehrimizin seçkin markalarının ürettiği, lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşı, valilerimizle birlikte inşallah bir gün güzel şehrimiz Afyonkarahisar’da birlikte yemeyi umut ediyoruz” dedi.

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