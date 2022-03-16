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Gastronomi sektörünün temsilcileri Antalya'da öğrenci ve bilim insanlarıyla buluştu

16.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: - "Hatay'da 600'ün üzerinde, sadece gastronomi evimizde 400'ün üzerinde yemek çeşidimiz var"

Antalya'da düzenlenen gastronomi forumunda 85 üniversiteden öğrenci ve bilim insanları sektörün temsilcileriyle buluştu.

Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde "Culinary Forum - Education 2022" adı altında düzenlenen ve gastronomi eğitimini desteklemeyi ve sektörün geleceğine farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan forum kapsamında, mutfak malzemelerinden gıdaya, içecek sektöründen aşçılık kıyafetlerine kadar Türkiye'nin önde gelen çok sayıda firma stantlar kurarak tanıtım yaptı.

Stantları gezen bilim insanı ve öğrenciler, makarna yapımından sağlıklı atıştırmalıklara, et ürünlerinden yemeklere kadar deneyimleme, yöresel lezzetleri tanıma fırsatı buldu.

Bir restoranlar zincirinin mutfak koordinatörü Murat Aslan moderatörlüğünde "Kamu Diplomasisi Aracı Olarak 'Gastro Diplomasi': Kültürel, Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Gastronomi Olgusuna Bakış" konulu panel düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, panelde, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın yemeklerinin ünlü olduğunu söyledi.

Kentin 2017'de UNESCO ile tescillediğini anlatan Savaş, "Yaratıcı şehir ağında olduğumuz için UNESCO sorumluluk veriyor, sizi takip ediyor. 'Gastronomi akademisi kurun, sokak lezzetleri şenliği yapacaksınız' diyor. 'Gastronomi kültürünü geleceğe taşıyacaksınız' diyor. Bunları yaparak kentin gastronomi unvanını devam ettirebiliyorsunuz. Hatay'da 600'ün üzerinde, sadece gastronomi evimizde 400'ün üzerinde yemek çeşidimiz var." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'nın gastronominin, kültürün, edebiyatın, sinemanın, önemli ovaların ve kardeşliğin kenti olduğunu belirterek, herkesi ortak nokta olan gastronomide toplayabileceklerini aktardı.

Forum iki gün sürecek.

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