Gastronominin başkentinde "fıstık gibi" eğitimler başladı

Gaziantep’te yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler son süreçte hız kazanırken, lezzetin başkenti gazi şehrin hijyenin de ilk adresi olması için yoğun mesai harcanıyor. Karne niteliği taşıyacak bir eğitim programını devreye soktuklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Artık sağlıklı lezzetin başkenti olacağız” dedi.

Dünyayı kısa süre zarfında etkisi altına alan ve küresel bir salgın olarak ilan edilen korona virüse karşı mücadele devam ederken, 11 Mart tarihinden bu yana enfeksiyon riskinin ortadan kaldırılması adına bölgesel ve ulusal çapta önlemler de gün geçtikçe arttırılıyor. Gastronominin başkenti Gaziantep’te de yerel lezzetlerin huzur ve güven ortamında vatandaşla buluşturulması ve sosyal hayatın kaldığı yerden devam etmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin düğmeye bastı. Yaklaşık 2 aydır virüs riski nedeniyle işletmelerinden uzak kalan hizmet sektöründeki çalışanlar, yeni normal süreçte mesailerine kaldığı yerden devam etmek için hazırlanırken Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Gazi şehirlilere hizmet sunan işletmecilere ve personellere salgından korunmak amacıyla halk sağlığı uzmanlarınca sık sık dile getirilen hijyen, sosyal mesafe, müşteriye yönelik tutum ve davranış hakkında konularında uzman eğitmenler aracılığıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası iş birliğinde organize edilen eğitim programının ilk ayağı Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) sunumlar eşliğinde verilmeye başlandı. Eğitimin sonunda ise “Fıstık Gibi” sertifikaları verilecek. Öte yandan süreli şekilde ilerleyecek sertifika programı kapsamında yetkililer, 6 ayda bir düzenli olarak kentteki iş yerlerini denetleyecek. Lezzetin başkenti olarak lanse edilen Gaziantep’in sağlıklı ve hijyenik hizmetinde başkenti olması için büyük çaba gösteren başkan Şahin, işletmelerin hizmette kusursuz bir ortamı oluşturması için örnek niteliği taşıyacak bir eğitim programı için düğmeye bastı. Buna göre, bilgilendirme eğitimlerinin ardından büyükşehir zabıta ekipleri aracılığıyla denetimler yapılacak, işletmeler kalite performansları sınıflandırılıp 1’den 5’e kadar yıldız alacak. Böylelikle müşteri virüse karşı en iyi özeni gösteren işletmeyi değerlendirip ona göre seçimini yapabilecek.

"Akşamdan sabaha gastronomi şehri olmadık"

Mutfak Sanatları Merkezi’nde (Merkez MSM) konu hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, lezzetin başkenti nasıl olunur konusunda çok önemli bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Biz yalnızca tarlada bir tohumduk. Zaten bu şehir, medeniyetin ve insanlık tarihinin başkentidir. Biz akşamdan sabaha gastronomi şehri olmadık. Ama biz bastığımız toprakların ne anlama geldiğini iyi biliyoruz ve bu durumu fırsata çevirmek için uluslararası alana açılıyoruz, yoğun gayret gösteriyoruz. Hepimiz zamanın ve mekanın yolcularıyız. Dünyanın nereye gittiğini iyi gözlemlememiz gerekiyor. Salgın sürecinde güçlü devlet yapısının ne anlama geldiğini gördük. ABD’de korona sürecinde 100 bin kişi hayatını kaybetti. Bugün milyonlarca insan pozitif vakaya ulaştığını görüyoruz. Bu doğrultudan hareketle düşündüğümüzde dünyanın güçlü devlet tanımının değiştiğini fark ediyoruz ve çevreyi korumanın, tarımın ve sonuç olarak gıdanın devletler nezdinde salgın sürecinde ne denli önemli olduğunu gördük. Bu bir yeni dünya düzenidir. Bu yeni düzende ise herkesin senkronize olması gerekiyor. Bizim buradaki gayretimizden ortaya çıkan sonucun da Türkiye ve dünyaya mesaj göndermesi gerekiyor. O yüzden yeni dünya düzeninde elimizdeki en büyük güç olan topraklarımızı doğru kullanmalıyız. Gastronomiyi başlatırken ‘Güneşten, topraktan ve lezzetten gelen şehir’ demiştik. Dolayısıyla bu elimizdeki toprakları değerlendirmeliyiz. Dünyanın hangi bakış açısına sahip olduğunu gözlemleyerek yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

"Her şey fıstık gibi olacak"

Gaziantep’in yeni dünya düzeninde dünyaya örnek olması gerektiğine dikkati çeken Başkan Şahin, “Yeni normalleşmeyle restoranlarımızda gıda güvenliğinden alınan fideye, üretilip işletmeye ulaştırılan mercimeğinden buğdayına kadar hassasiyetle yaklaşıp kullanıma hazır hale getirilmesi çok önemlidir. Burada da koordineli çalışmanın avantajı karşımıza çıkıyor. Gaziantep’teki bütün işletmelerde hizmet kalitesini belli bir standartta tutmak adına kurumsal iş birliğini öne çıkarmalıyız. Artık, eskisi gibi rahat hareket edemeyiz, virüs çok rahat bir şekilde bulaşıyor. Bu nedenle hepimizin mesafeyi koruyup maskesini takması ve temizliğine özen göstermesi gerekiyor. Ardından da çevre temizliğine özen göstermeliyiz. Şehre gelen yerli ve yabancı turist artık, bunlara dikkat edecek. Yeni normalde kurum ve kişi arasındaki güveni güçlü tutmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu şehrin geleceği için buna mecburuz. Yoksa istihdam ve ekonomi de zor günler yaşarız. Biz büyümek zorundayız. Bu şehir çalışmak zorunda. Bunun tek yolu da kurallara uymak. İşverenimiz de işçimiz de buna dikkat ediyor. Sizlerden istirhamım kurallar belli. Genelgelerde yer alan ibarelere uyacağız. ‘Masada tuzluk olmayacak’ deniyorsa buna uyacağız. Sterilizasyon düzgün yapılacak. Hijyen en önemli başlığımız. Zaten Mutfak Sanatları Merkezi’nde bulunan ekip hijyen eğitimi almış bir ekip. Bizim diğer restoranlara örnek olmamız gerekiyor. Lezzetin başkenti Gaziantep’in gerçek aktörü sizlersiniz. Siz başarmak zorundasınız. Siz, sizden sonrakiler için başarmak zorundasınız. Bütün restoranların kendi kapasitesine uygun davranması lazım. Yeni bir kampanyayla yolumuza devam ediyoruz. ‘Lezzetin Başkentiydik’ dedik, artık sağlıklı lezzetin başkenti olacağız. Hijyenin başkenti olmaya mecburuz. Her şey fıstık gibi olacak, her yer fıstık gibi olacak” şeklinde konuştu.

"İhtiyaç duyulan sertifikasyonu yapacak"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yeni normallere adapte olunması gerektiğini ifade ederek, “Yeni normallerin en büyük adımı pandemi sonrası hijyen kuralları ve toplu yaşam alanlarındaki birlikte yaşamın gereği olan karşılıklı temizlik ve hijyen alanlarında yapılacak atılımlar. Gaziantep bir gastronomi kenti. Yemek kültürümüz, dünyaya kendi ismiyle tanındı. Bununla birlikte insanlarda şu anda psikolojik olarak çekinmeler yaşıyor ve insanların bu çekingenliğini ortadan kaldırması, tekrar normal yaşam düzenine dönüş içinde hijyen kurallarını işletmelerimizde, restoranlarımızda ve GTO’nun yüzde 95’i KOBİ olan tüm üyelerinde bir sertifikasyon sistemiyle sınıflandırılması gerekiyor. Buna öncelikle gastronomide başladık. Büyükşehir Belediyesi Başkanı katkıları ve öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GTO olarak ta bu şehri adıyla anılan mutfağıyla ve gastronomi temsilcilerine bu sertifikasyonu yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Eğitimler Türkiye’de ilk defa Büyükşehir öncülüğünde olacak"

MSM Genel Koordinatörü Fikret Tural, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde yeni normalleşme çalışmasının ilk adımını attıklarını anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde esnafımıza da hem hijyen hem gıda güvenliği eğitimi verme ihtiyacı hisettik. Türkiye’de ilk defa Gaziantep Büyükşehir öncülüğünde yapılacak bu çalışma. Sizlerden sonra bunlara örnek teşkil edip, bu eğitim esnafımıza dalga dalga yayılacak. Bu belgeler süreli olacak ve 6 ayda bir esnafımıza denetim yapılacak" diye konuştu.