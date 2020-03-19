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GAÜN Hastanesi tedbirlerini genişletiyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için hastane genelinde bir dizi tedbir aldı.GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için gereken tedbirleri almanın yanı sıra bu tedbirleri gün geçtikçe daha da genişletiyor.Hastane yönetimi tarafından son dönemde alınan tedbirler hastanenin poliklinik girişinde triyaj bölümü oluşturularak hastaların vaka taramalarının yapılması ve gerekli ekipman ile hastane içerisine girişinin sağlanması, şüpheli durumlarda ise hastane içerisinde oluşturulan COVİD- 19 polikliniğine hastaların yönlendirilmesi, hastaların hastanenin belli noktalarında görebileceği ve konuyla ilgili bilgi edinebileceği afişlerin yer alması, hastaneye başvuran hastaların bekleme salonunda oturmaması için hastane bekleme salonlarının kapatılmış olması, COVİD-19 riski sebebiyle hastanede görev yapan personelin yemekhaneyi daha az kullanması adına yemeklerin paketli bir şekilde personele dağıtılması, hastanede görev yapan hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin kullanması için maske teminlerinin düzenli olarak yapılması, hastanenin sürekli olarak dezenfekte edilmesi ve personele de hijyen konusunda gerekli ekipmanların temin edilmiş olması şeklinde sıralandı.Hastane içerisinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof.

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için hastane genelinde bir dizi tedbir aldı.
GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için gereken tedbirleri almanın yanı sıra bu tedbirleri gün geçtikçe daha da genişletiyor.
Hastane yönetimi tarafından son dönemde alınan tedbirler hastanenin poliklinik girişinde triyaj bölümü oluşturularak hastaların vaka taramalarının yapılması ve gerekli ekipman ile hastane içerisine girişinin sağlanması, şüpheli durumlarda ise hastane içerisinde oluşturulan COVİD- 19 polikliniğine hastaların yönlendirilmesi, hastaların hastanenin belli noktalarında görebileceği ve konuyla ilgili bilgi edinebileceği afişlerin yer alması, hastaneye başvuran hastaların bekleme salonunda oturmaması için hastane bekleme salonlarının kapatılmış olması, COVİD-19 riski sebebiyle hastanede görev yapan personelin yemekhaneyi daha az kullanması adına yemeklerin paketli bir şekilde personele dağıtılması, hastanede görev yapan hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin kullanması için maske teminlerinin düzenli olarak yapılması, hastanenin sürekli olarak dezenfekte edilmesi ve personele de hijyen konusunda gerekli ekipmanların temin edilmiş olması şeklinde sıralandı.
Hastane içerisinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, “Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte bugün alınan tedbirleri yerinde inceledik. Hastanemizde korona virüs tedbirleri kapsamında birçok uygulama söz konusu. Poliklinik girişinde triyaj alanı oluşturduk. Burada termal kameralarla gelen her hastanın taraması yapılıyor, ateşi yüksek olan kişiler triyaj alanındaki hemşirelere yönlendiriliyor. Bu kişilerin ateş ölçümleri tekrar yapılarak şüpheli bir durum varsa hastanemiz bünyesinde açtığımız COVİD-19 polikliniğine hızlıca yönlendiriliyor. Gelen her hastaya kılavuz gereği belirlenen 5 adet soru yöneltiliyor. Bu soruların cevabına göre belirlenen şüpheli hastalar COVİD-19 polikliniğine yönlendiriliyor. Şüpheli bir durum olmadığı takdirde ise hemşirelerimiz hastaların ateşini ölçüyor, sorularını yöneltiyor ve hastayı başvurmak istediği bölüme yönlendiriyor. Hastane çalışanlarını, hastaneye gelen hastaları ve yakınlarını korumak adına böyle bir tedbir uyguluyoruz. Ayrıca şüphesi yüksek olan hastalara maske temin edip gereken önlemleri alıyoruz” dedi.
Gereken tüm tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Zengin, “Bunların yanı sıra oturma alanlarını sınırlandırdık, hasta bekleme salonlarını kapattık. Çalışanların konuyla ilgili bilgilendirilmesi için başhekimlik ve bilim kurulu tarafından eğitimler veriyoruz. Bu sürecin ne kadar süreceği belli olmadığı için hastane olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Hastanemizde maske sıkıntısı kesinlikle bulunmamaktadır. Depolarımızda yeteri kadar maske mevcut. Ancak sürecin ne kadar uzayacağını henüz bilemediğimiz için Gülsan Holding’den destek alarak nonwomen kumaş temin ettik. Kumaş temini sonrası terzihanemizde maske dikimine başladık. Şu anda iyi standartta maskeler üretiyoruz. Bu maskelerimizi çalışanlarımızın, hastaların ve hasta yakınlarının kullanımına veriyoruz. Böylelikle stoklarımızı daha da güçlü tutuyoruz” diye konuştu.

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