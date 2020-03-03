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GAÜN ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği arasında destek protokolü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.03.2020 14:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği (MIDAD) arasında protokol imzalandı.

GAÜN ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği arasında destek protokolü

Gaziantep Üniversitesi ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği (MIDAD) arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde MIDAD, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’deki birimlerinin faaliyetlerine destek sağlayacak.
Protokolün ana unsurunu öğrenci etkinlikleri, TÖMER kurslarının düzenlenmesi, YÖS sınav tanıtımı ve kursları, başarılı öğrencilere burs desteği, öğrencilere barınma ve ulaşım imkanı ve üniversite tarafından düzenlenen organizasyonlara katkı sağlanması oluşturuyor. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, güvenli bölgede, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı bir meslek yüksekokulu ve üç fakülte kurulduğunu hatırlatırken, “Üniversite olarak bölgeye ve tüm Arap Dünyası’na bilgi, bilim, irfan ve kültürel birikimi aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca, sahip olunan yeterlilikleri ortak platformda buluşturarak insanlık ve temel değerlerin korunmasına, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine değer katmaya hizmet etme yolunda, bu protokolde olduğu gibi yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.
MIDAD Başkanı Azzam Khanji ise güvenli bölgelerde yükseköğretim çalışmalarının bölge açısından önemine dikkati çekerek, bölgenin geleceğini oluşturacak kadroların bu kurumlarda yetiştirildiğini söyledi. Gençlerin doğru bilgi birikimiyle tarihine, kültürüne sahip çıkacak bir nitelikte yönlendirilmesinin gerektiğini kaydeden Khanji, bu kapsamda Suriye’deki güvenli bölgelerde yükseköğretimin geliştirilmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

GAÜN ile Eğitime Sınırsız Eğitim Derneği arasında destek protokolü

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