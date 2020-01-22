‘GAÜN Kültür Tarihi Müzesi’ kapanmayacak

Gaziantep Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi’nin kapatılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Gaziantep Üniversitesi, bugün yerel bir gazetede “GAÜN Müze kapatıyor” başlığıyla yer alan haberin, daha önce de Gaziantep Üniversitesi’ne yönelik olarak düzenlenen yalan ve iftira kampanyalarının bir devamı olduğunu belirtilen bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sahip olduğu koleksiyon ile Gaziantep’in halka açık müzeler arasında en fazla etnografik eser teşhiri yapan müzesi olan Gaziantep Kent Tarihi Müzesi’nin 2009’da kurulduğu, 2016’da ise Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün desteğiyle modernleşme çalışmaları tamamlanıp, yeni sergi teknikleri ile vatandaşlarla buluştuğu ifade edildi.

Çok özel bir müze

Gaziantep’te genel ve özel boyutları ile kent kimliğinin bir parçası olan, yakın geçmişe dair giyim-kuşam, takı, gölge oyunları, bakırcılık, fotoğrafçılık, askeri tarih gibi birçok konuda teşhirin bulunduğu Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi’nin Kent Bilinci oluşumuna katkıları ve bu bilinci sağlamada konu seçimleri ve sergileme teknikleri ile Gaziantep’te bulunan diğer müzelerden ayrıcalıklı ve örnek bir konuma sahip olduğu vurgulanan açıklamada, “Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi her geçen gün bağış ve satın almalar ile sürekli olarak koleksiyonunu genişletmeye devam etmektedir. Yaşayan bir müze olan Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nün destekleri ile modern ve bilimsel müzecilik prensipleri doğrultusunda kendini gelişmeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

"15 üniversitenin müzesi var"

Çalışmalar kapsamında daha etkili sergileme tekniklerinin kullanılarak, müzenin daha çok sanatseverle buluşması için, halkın daha kolay ulaşabileceği mekanların dikkatle incelenmesinin sürdüğü vurgulanan açıklama, “Müze koleksiyonunun modern teknikler ile yeni sergiler oluşturularak halkımıza yaşadığı, ziyaret ettiği Gaziantep’in kent tarihini, kültürünü ve sosyal yaşamı hakkında bilgiler aktarılmaya devam edecektir. Bu doğrultuda basında çıkan müzemizin kapatılacağına dair bilgiler yanlış olup, Türkiye’de sadece köklü ve büyük 15 üniversitenin kurum kimliği altında oluşturduğu müzelerden birine sahip olan Gaziantep Üniversitesi kültür misyonu olarak Gaziantep Kültür Tarihi Müzesini modern ve bilimsel müzecilik prensipleri doğrultusunda desteklemeye devam edecektir. Yani iddia edildiği gibi müzenin kapatılması değil, müzemize daha çok kişinin ulaşmasına yönelik çalışmalar söz konusudur. Gaziantep Üniversitesini yıpratmak için gözlerini karartıp bu tür iftiralar ve yalan haber üretenler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amaçlarına ulaşamayacaklardır” denildi.

