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GAÜN öğrencileri soba zehirlenmelerine dikkat çekti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından soba zehirlenmelerine dikkat çekmek amacıyla “Evinizdeki Soba Zehirlenmesine Dikkat” sloganıyla toplumsal duyarlılık projesi gerçekleştirildi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bilgilendirici broşür ve pankart desteğiyle GAÜN Öğretim Elemanlarından Dr.

GAÜN öğrencileri soba zehirlenmelerine dikkat çekti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından soba zehirlenmelerine dikkat çekmek amacıyla “Evinizdeki Soba Zehirlenmesine Dikkat” sloganıyla toplumsal duyarlılık projesi gerçekleştirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bilgilendirici broşür ve pankart desteğiyle GAÜN Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal ve Öğr. Gör. Yaşar Ede’nin koordinatörlüğünde toplumsal duyarlılık projesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen projede, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri tarafından Oğuzeli ilçesinde soba zehirlenmeleri hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtılarak, yoğun olarak kullanılan iş yerlerine pankartlar asıldı.
Proje öncesinde Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal tarafından öğrencilere soba zehirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verilerek öğrenciler bilgilendirildi. Sonrasında öğrenciler tarafından broşür ve pankart dağıtılarak, Oğuzeli halkına soba zehirlenmeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, öğrencilerin Oğuzeli halkıyla iç içe olduğu ve onların faydasına çalıştığı Toplumsal Duyarlılık Projelerinin devam edeceğini belirtti.

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