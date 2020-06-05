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GAÜN Projelerine TÜBİTAK’tan destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından hazırlanan Sanayi Doktora Programı Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile geliştirilen TÜBİTAK 2 bin 244 Sanayi Doktora Programı’nın 2019 destek sonuçları açıklandı.GAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden Prof.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından hazırlanan Sanayi Doktora Programı Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile geliştirilen TÜBİTAK 2 bin 244 Sanayi Doktora Programı’nın 2019 destek sonuçları açıklandı.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Erkliğ’in danışmanlığı üstlendiği, işbirliği kuruluşunu TEMSAN Makina ve Tekstil Sanayi’nin olduğu Sanayi Doktora Programı Üniversite-Sanayi işbirliği modeli TÜBİTAK 2244 Projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek, desteklenecek projeler arasındaki yerini aldı. Prof. Dr. Ahmet Erkliğ, bu kapsamda orta basınçlı eksenel fanlarda kullanılmak üzere yenilikçi imalat yöntemleri ile kanat imalatı ve tekstil klima sistemlerinde kullanılan elektronik cihazların kontrolü ve programlanabilmesi için gerekli insan alt yapısının yetiştirilmesini hedeflendiklerini belirtti.
COVID-19 projesi’ne destek
Yine GAÜN Eğitim Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Türk’ün, ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum, Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrıya sunduğu Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E- Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Projesi desteklenmeye hak kazandı. Doç. Dr. Fulya Türk, ülkemizde sağlık çalışanlarının Covid-19 nedeniyle oluşan çalışma koşullarından kaynaklanan ikincil travmatik stres belirtileri ile başa çıkabilmelerinde yardımcı olmak üzere Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi hedeflediklerini belirtti. Doç. Dr. Türk, “Sağlık çalışanlarının yaşadıkları ikincil travmatik stres belirtilerinin azaltılmasında ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle mevcut şartlar altında bilgisayar/akıllı telefonlar yardımı ile E-Psikolojik Destek Programının kullanılması sağlık çalışanlara yardım sunmada pratik bir çözüm yolu olacağı söylenebilir” dedi.
Doç. Dr. Fulya Türk’ün proje yürütücüsü olarak yer aldığı projede; Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Doç. Dr. Gülçin Elboğa ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Şahin yer alıyor.
TÜBİTAK destekledikleri projeleri açıkladıktan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür projeleri onaylanan GAÜN akademisyenlerini, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

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