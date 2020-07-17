YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi

GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Dr.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete tarafından GAÜN personellerine COVİD-19 konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün katılımıyla Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde; bulaş bazlı önlemler, COVİD-19 belirtileri, yayılımı, personelin kendisinde belirtileri gördüğünde yapılacaklar, izolasyon kuralları, standart enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.
Eğitimde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, COVİD-19’da yeni bazı normallerin başladığını hatırlatarak, özellikle devlet kurumları başta olmak üzere hareket alanlarını COVİD-19’a göre hijyen ve korunma tedbirleri açısından düzenlemeler yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Gür, “TSE’nin de bu konuda yeni başlattığı bir program var. Bu program da, Türkiye’de üniversiteler içerisinde rektörlük binaları en hareketli alanlar olduğu için üniversiteleri temsilen rektörlüklerin COVİD-19 kapsamında güvenli alanlar olduğuna dair TSE belgelendirme yapıyor. İlk olarak bizim üniversitemizden başlatıyoruz. Bunun için rektörlükte çalışan ben dahil olmak üzere hepinizin belli eğitimi alması gerekiyor. Bu eğitim açısından da bugün ilk programımızı başlatmış olduk” şeklinde konuştu.
GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete artan COVİD-19 sayılarına işaret ederek, “Bu sayılarla, hizmetimizi halkımıza vermeye çalışıyoruz. Ancak, sosyal mesafe korunmazsa kişisel koruyucu ekipman yani maske kullanımına özen gösterilmezse artacak sayılar karşısında herkes çaresiz kalacaktır” dedi. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin COVİD-19 konusunda aldığı önlemler konusunda bilgilendiren Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete, salgın başladığı günden itibaren hatta Türkiye’de ilk vaka açıklanmasından daha önce pandemi eylem planlarını hazırladıklarını belirtti.
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete, “Hangi alanlarda kimlerin takip edileceğini hangi hastaların nereye yatırılacağını ayarladık. COVİD şüphesi olan bir hasta, hastaneye geldiğinde normal poliklinik dolaşımına sokmadan bu kişileri acilde hazırladığımız özel COVİD polikliniğine yönlendirecek personel ve kişilerin ayarlamasını yaptık. COVİD Polikliniği adı altında acil bünyesinde yeni bir poliklinik oluşturduk. Burada hastanın testleri ve görüntüleme yöntemleriyle hastalığın tespiti yapılıyor. Burada süren bir hastane döngüsü devam ediyor. Bir yandan da normal hastalarımız var. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf hastalarımızı COVİD hastalarıyla temas ettirmeden görüntülemelerinin yapılabilmesi için yeni bir tomografi cihazıyla ayrı bir alanda tomografilerinin çekilmesine özen gösterdik. Alanların, yüzeylerin nasıl temizleneceğine dair eğitimler verdik. Burada verdiğimiz eğitimin daha tıbbi olanını kendi personellerimize anlattık. Kişisel koruyucu ekipman dediğimiz maske, eldiven, önlük bunların nasıl kullanılacağına dair eğitimler verdik. Tetkiklerin, raporların hızlanması için bölüm başkanlarıyla görüşmeler yaptık. İzolasyon servisi sayısal olarak her bir aşamada, her hasta artışında daha fazla hastaya hizmet verebilmek için yeni servisler, nereler kullanılacak strateji planları oluşturduk” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Kayseri'de süt işleme tesisini hizmete açtı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Kayseri'de süt işleme tesisini hizmete açtı

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:17
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:56
Yatsı
21:30

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
İbrahimli Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yeni normallere uygun ilk toplantıda gündem “Gastronomi” oldu

Yeni normallere uygun ilk toplantıda gündem “Gastronomi” oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cinayetin Zanlıları Gözaltına Alındı

Cinayetin Zanlıları Gözaltına Alındı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.