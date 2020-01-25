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GAÜN senatosundan deprem açıklaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Senatosu, Elazığ Sivrice merkezli deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü destek ve yardıma hazırız" denildi.Gaziantep Üniversitesi Senatosu adına Rektör Prof.

GAÜN senatosundan deprem açıklaması

Gaziantep Üniversitesi Senatosu, Elazığ Sivrice merkezli deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü destek ve yardıma hazırız" denildi.
Gaziantep Üniversitesi Senatosu adına Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya ve çevresinde de hissedilen 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle her türlü destek ve yardıma hazır oldukları belirtilerek, "Elazığ’da dün akşam 24.01.2020 saat 20.55’te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerimizde de hissedilen bu deprem Elazığ ve Malatya’da bazı binaların yıkılmasına neden olmuş AFAD‘ dan yapılan son açıklama itibariyle maalesef 22 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1030 vatandaşımız da yaralanmıştır. Devletimiz Elazığ’da meydana gelen bu depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almış olup, arama kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle devam etmektedir. Gaziantep Üniversitesi senatosu olarak bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerken, Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü destek ve yardıma hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. En büyük temennimiz ise can kaybının artmaması, ülkemizde ve dünyada bu ve benzeri felaketlerin bir daha yaşanmamasıdır" ifadeleri kullanıldı.

GAÜN senatosundan deprem açıklaması

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